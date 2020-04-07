Как силовые методы правоохранительных органов изменили отношение к власти в России

И если противоречивые случаи с силовиками уже были (достаточно вспомнить историю со штрафом в Уфе), то стоит обратить внимание и на надзорные органы, которые следят за соблюдением санитарных, противопожарных норм и уплаты налогов. С одной стороны, они могут продолжить выискивать самые мелкие или даже несуществующие промахи предпринимателей, чтобы показать результаты своей работы не хуже, чем в предыдущем месяце. И даже с удвоенной активностью, поскольку многие компании закрылись на время всеобщей самоизоляции, а может и навсегда.