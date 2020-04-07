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Как силовые методы правоохранительных органов изменили отношение к власти в России

7 апреля 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг Mi
Режим выходного дня в России продлится месяц, а новые условия — огромное поле для злоупотреблений властью, каковых примеров за последние годы со стороны силовиков было немало.

Проблема с доверием силовикам стоит остро: её даже признали на самом высоком уровне. В частности, в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев дал поручение Минэкономазвития, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработать пакет мер по повышению доверия предпринимателей к правоохранительной и судебной системам. А спустя неделю Владимир Путин призвал руководство МВД работать на повышение доверия общества.

Как отмечают эксперты, камнем преткновения становится критерий «аналогичный показатель прошлого года», который лежит в основе всей правоохранительной системы. Он обязывает полицейского поймать больше преступников, чем в прошлом году. Таким образом, силовики во имя сохранения работы и карьерного роста должны брать преступников буквально откуда угодно.

И если противоречивые случаи с силовиками уже были (достаточно вспомнить историю со штрафом в Уфе), то стоит обратить внимание и на надзорные органы, которые следят за соблюдением санитарных, противопожарных норм и уплаты налогов. С одной стороны, они могут продолжить выискивать самые мелкие или даже несуществующие промахи предпринимателей, чтобы показать результаты своей работы не хуже, чем в предыдущем месяце. И даже с удвоенной активностью, поскольку многие компании закрылись на время всеобщей самоизоляции, а может и навсегда.

Подробнее о красивой статистике и некрасивых ситуациях — в исследовании «Новых известий».

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#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Политика
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