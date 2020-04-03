Юрист: «Постановление о штрафе в 15 тысяч за нарушение самоизоляции в Уфе незаконно»

Вчера, 2 апреля, многие СМИ поспешили сообщить, что в Уфе вынесено одно из первых в стране постановлений о привлечении к ответственности мужчину, нарушившего запрет на передвижение по городу в условиях полной самоизоляции.

Напомним, в ночь с 31 марта на 1 апреля жителя Уфы остановили на улице Летчиков сотрудники полиции и составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции. В суде мужчину признали виновным.

Позднее сотрудники агентства «Башинформа» по инициативе своего руководства решили собрать деньги и заплатить штраф за этого человека, который мог нарушить режим полно самоизоляции, поскольку не знал о высоких штрафах. Соответственно, журналисты не смогли донести данную информацию до всех жителей республики.

Однако у юриста Айдара Мулланурова есть основания считать, что мужчину наказали незаконно.

- Тем же самым законом, которым 1 апреля был увеличен размер штрафов по статье 6.3 КоАП РФ, была изменена и подсудность подобных дел. Таким образом мировой судья попросту не имел права рассматривать дело, оно подсудно судье районного суда. Постановление должно быть отменено, - утверждает Айдар Муллануров на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, вопросы вызывает и квалификация содеянного.

- По этой статье наказывают тех, кто в принципе не имеет права выходить из дома (больные, контактировавшие с ними, прибывшие из-за рубежа). Обычного нарушителя привлекают по статье 20.61. Её недавно специально ввели в КоАП РФ для таких случаев. Наказание по этой статье намного мягче - от 1 до 30 тысяч рублей, - уточнил юрист.

Он полагает, что ввиду того, что проверяющие и суды пока «не набили руку» на наказаниях за нарушения "антивирусных" законов, схожие ошибки могут допускаться и при проверках бизнеса.

- Надо внимательно изучать требования, протоколы и постановления, - заключил Айдар Муллануров. - Возможно, многие из актов проверяющих можно будет оспорить.