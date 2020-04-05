В Башкирии отменят ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Башкирии могут отменить ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник в кабинете министров региона, ранее составленные протокола аннулируются.

Собеседник издания отмечает, что это связано со «спешкой» полицейских наказать нарушителей.

Отметим, размер штрафа, согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, составляет 15 тысяч рублей.