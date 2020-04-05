В Башкирии отменят ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции
5 апреля, 13:00ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Напомним, размер штрафов составляет 15 тысяч рублей.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии могут отменить ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник в кабинете министров региона, ранее составленные протокола аннулируются.
Собеседник издания отмечает, что это связано со «спешкой» полицейских наказать нарушителей.
Отметим, размер штрафа, согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, составляет 15 тысяч рублей.
Напомним, первый нарушитель режима самоизоляции в Уфе был выявлен в микрорайоне Затон. Сегодня Медиакорсеть рассказывала историю девушки, которую оштрафовали за то, что вышла в магазин за покупками.
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