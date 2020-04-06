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В Башкирии пообещали очень сильный порывистый ветер

6 апреля 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Крайне неблагоприятный прогноз дали на 7 апреля.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в Башкирии дал прогноз, согласно которому, 7 апреля по востоку республики ожидается очень сильный ветер. Его порывы будут достигать от 21 до 26 метров в секунду.

«При усилении ветра, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», – отметили в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля ожидается сильное отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Согласно штормовому предупреждению, прогнозируют также усиление ветра до 18 метров в секунду, ухудшение видимости до 1-2 километров и гололедицу.

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