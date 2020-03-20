Москву ожидает шквальный ветер

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В четверг в столице порывы ветра достигали скорости до 18 м/с.
В четверг в столице порывы ветра достигали скорости до 18 м/с.
По данным RT, из-за усиливающегося ветра в Москве и области объявлен «желтый» погодный уровень. Он объявляется до 21 марта.
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