Скучать не получится: в Башкирии будут шквалистый ветер, дождь, снег и гололед
14 марта, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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На смену ледяному дождю на нашу республику обрушатся новые погодные напасти.
Сегодня, 14 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможен снег.
Хуже всего то, что синоптики обещают очень сильный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 22 метров в секунду.
Температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится, разве что ко всему прочему добавится еще дождь со снегом и без него.
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