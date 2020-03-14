Скучать не получится: в Башкирии будут шквалистый ветер, дождь, снег и гололед

Сегодня, 14 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможен снег.

Хуже всего то, что синоптики обещают очень сильный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 22 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.