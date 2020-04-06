В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение

В МЧС по Башкирии предупредили, что днем на территории региона ожидается сильное отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Согласно штормовому предупреждению, прогнозируют также усиление ветра до 18 метров в секунду, ухудшение видимости до 1-2 километров и гололедицу.