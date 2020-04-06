В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение
6 апреля, 11:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: mchs.gov.ru
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Штормовое предупреждение объявлено из-за опасных природных явлений.
В МЧС по Башкирии предупредили, что днем на территории региона ожидается сильное отложение мокрого снега на деревьях и проводах.
Согласно штормовому предупреждению, прогнозируют также усиление ветра до 18 метров в секунду, ухудшение видимости до 1-2 километров и гололедицу.
В Уфе сегодня также возможен мокрый снег, ветер будет порывистый до 17 метров в секунду, северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,-2°, днем +4,+6°.
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