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В Башкирии льготные лекарства могут выписать на три месяца вперед

6 апреля 2020, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге ведомства.

— У нас появилась возможность выписки льготных лекарственных препаратов, рецептов на более длительный срок — до трех месяцев. Эта возможность есть, ею уже пользуются граждане, которые входят в данную категорию льготников и инвалидов? — подчеркнул Максим Забелин.

Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции. На данный момент 103 человека находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, из них 12 несовершеннолетних. Шестеро человек лежат в больнице с коронавирусной инфекцией, четверо успешно вылечились и выписаны.

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