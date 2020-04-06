В Башкирии льготные лекарства могут выписать на три месяца вперед

— У нас появилась возможность выписки льготных лекарственных препаратов, рецептов на более длительный срок — до трех месяцев. Эта возможность есть, ею уже пользуются граждане, которые входят в данную категорию льготников и инвалидов? — подчеркнул Максим Забелин.
Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции. На данный момент 103 человека находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, из них 12 несовершеннолетних. Шестеро человек лежат в больнице с коронавирусной инфекцией, четверо успешно вылечились и выписаны.