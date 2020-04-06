В Башкирии льготные лекарства могут выписать на три месяца вперед

— У нас появилась возможность выписки льготных лекарственных препаратов, рецептов на более длительный срок — до трех месяцев. Эта возможность есть, ею уже пользуются граждане, которые входят в данную категорию льготников и инвалидов? — подчеркнул Максим Забелин.