Правительство взяло на контроль стоимость лекарств

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», ограничения могут накладываться на срок до 90 дней. При этом, рост стоимости лекарств для попадания под ограничение должен достигнуть 30%. Правительство весьма взвешено отнеслось к ситуации эпидемии и к тому, что в тяжелые времена общественность не должна быть зависима от фармацевтических компаний. Отмечается, что предложение актуально не только в текущей ситуации с коронавирусом, но и при будущих возможных эпидемиях.