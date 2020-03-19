Правительство взяло на контроль стоимость лекарств

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Члены Государственной думы окончательно утвердили закон, который позволяет правительству ограничивать стоимость нежизненно необходимых медикаментов и изделий во время эпидемий или режима ЧС.
Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», ограничения могут накладываться на срок до 90 дней. При этом, рост стоимости лекарств для попадания под ограничение должен достигнуть 30%. Правительство весьма взвешено отнеслось к ситуации эпидемии и к тому, что в тяжелые времена общественность не должна быть зависима от фармацевтических компаний. Отмечается, что предложение актуально не только в текущей ситуации с коронавирусом, но и при будущих возможных эпидемиях.
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