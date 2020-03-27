В Башкирии из-за пандемии коронавируса изменился порядок получения льготных лекарств

Сегодня, 27 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавируса, глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что претерпит изменения порядок выписывания рецептов на получение льготных медикаментов.

По его словам, льготные лекарства на время карантина по коронавирусу будет выписываться на три месяца, чтобы свести к минимуму необходимость посещения пациентами-льготниками медучреждений.

Помимо этого, изменится график работы поликлиник, в них перестану проводить на время плановые медосмотры и диспансеризации. Будут отсрочены и плановые госпитализации пациентов.

Плановые операции, напротив, по-прежнему будут проводиться. Ограничения коснутся лишь иностранных пациентов, прибывших на такие операции в Башкирию. Ими врачи займутся через две недели самоизоляции за исключением экстренных случаев.