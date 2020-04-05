В Башкирии детям предложили сегодня протестировать интернет-соединение с педагогами

В частности, сегодня вечером в 18.00 пройдет проверка интернет-соединения с педагогами. Школьникам и их родителям предлагают проверить все настройки и при необходимости связаться с педагогами или провайдерами, чтобы завтра в 10.00 быть готовыми к онлайн-урокам.