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В Башкирии детям предложили сегодня протестировать интернет-соединение с педагогами

5 апреля 2020, 10:14
Фото: pixabay.com
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.

Сегодня, 5 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, подробно рассказали, как будет организовано дистанционное обучение школьников.

В частности, сегодня вечером в 18.00 пройдет проверка интернет-соединения с педагогами. Школьникам и их родителям предлагают проверить все настройки и при необходимости связаться с педагогами или провайдерами, чтобы завтра в 10.00 быть готовыми к онлайн-урокам.

Напомним, первый урок завтра для всех школьников в 10 часов утра проведет глава Башкирии Радий Хабиров. Его можно будет посмотреть по всем местным телеканалам. А затем уже начнутся занятия по предметам. Уроки будут идти по 30 минут.

Кстати, принято решение, что каждый день онлайн-обучения будет начинаться с открытого урока, который будет проводить тот или иной представитель органов власти.

Интернет-провайдерам рекомендовано уделять особое внимание сигналам о неполадках в интернете, если они поступают от школьников или педагогов.

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