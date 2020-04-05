В минздраве Башкирии опубликовали последние сведения о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 5 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны три человека.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 89 человек, среди них 12 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах, число выписанных пациентов выросло до 355. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Скончались от осложнения из-за коронавируса за сутки два человека, а в целом за все время пандемии - 45 человек по всей стране.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.