Власти Башкирии заверили, что не бросят туристов за границей из-за коронавируса

Сегодня, 5 апреля, на ежедневном брифинге, его участники первым из вопросов для обсуждения вспомнили туристов, оставшихся за границей.

По последним данным, за пределами России остаются 355 жителей республики, хотя, вполне возможно, что эти данные не окончательные, так как постоянно выясняются новые подробности.

— То, что временно приостановлены полеты, не означает, что никто не будет заниматься судьбами наших соотечественников, оказавшихся за границей сейчас. Решение принято на федеральном уровне, через МИД ведется работа по данному вопросу. На эти цели выделены более 500 миллионов рублей. На эти средства им будет оплачено проживание, — уточнил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

— Это в полной мере относится и к тем жителям нашей республики, которые оказались сейчас за пределами Башкирии, но на территории России. Даже если отменено авиасообщение, но можно добраться домой на поездах. Проблемами этих людей мы также занимаемся, — добавила начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елена Прочаковская.

Напомним, мы рассказывали о туристах из Башкирии, находящихся сейчас на круизном лайнере «Коста Виктория» у побережья Италии, а также о наших земляках, которые не могу выбраться с Сейшельских островов.

Как только авиасообщение с зарубежными странами будет возобновлено, сразу же будут предприняты попытки доставить жителей Башкирии из-за границы домой.