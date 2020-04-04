Лица Победы. Афанасий Солнышкин: Получил контузию, но остался на поле боя

В боях с 19 по 22 февраля 1945 года в Латвийской ССР, находясь на наблюдательном пункте батареи в боевых порядках пехоты под непрерывным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника, вел непрерывное наблюдение за противником и обнаружил 11 целей. Корректируя огонь батареи с наблюдательного пункта, подавил огонь минометной батареи, уничтожил 3 станковых пулемета и 10 гитлеровцев. В результате чего поддерживаемые стрелковые подразделения овладели железнодорожным полотном и закрепились на нем.