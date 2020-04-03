Лица Победы. Василий Бабков: Будучи ранен, лично убил восемь немецких солдат

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Бабков Василий Никитович. 1922 года рождения.

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях северо-западнее город Эньинг (Венгрия) показал образцы мужества и храбрости, в составе отделения отбил 3 контратаки противника, будучи легко ранен, продолжал вести бой. Лично сам убил 8 немецких солдат»..

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».