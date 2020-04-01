Лица Победы. Михаил Лазаренко: В наступательном бою подбил танк

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Лазаренко Михаил Прокопьевич. 1926 года рождения.

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в составе расчета в наступательном бою подбил один танк».

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