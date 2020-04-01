Лица Победы. Михаил Лазаренко: В наступательном бою подбил танк
1 апреля, 11:00ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Сюжеты: 75 лет Победы
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Лазаренко Михаил Прокопьевич. 1926 года рождения.
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Из наградного листа:
«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в составе расчета в наступательном бою подбил один танк».
Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».
Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.
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