Лица Победы. Зия Салихов: По 2-3 суток без сна доставлял оперативные донесения
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Салихов Зия Салихович. 1922 года рождения.
Из наградного листа:
«Разведчик товарищ Салихов, работая связным в штабе артиллерии корпуса, точно, аккуратно и в срок выполняет приказания командования. В период наступления частей корпуса южнее Невеля с 12 по 30 декабря 1943 года товарищ Салихов по 2–3 суток без сна и отдыха, не считаясь с усталостью, точно и в срок выполнял приказания по доставке срочных оперативных документов.
За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За боевые заслуги».
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