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В Уфе 30-летняя женщина жестоко расправилась со своим возлюбленным

3 апреля 2020, 13:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подробности кровавого происшествия сообщили в башкирском управлении Следственного комитета.

Следователи сообщили, что убийство произошло 2 апреля. 30-летняя девушка в тот день выпивала со своим 37-летним сожителем.

Во врем распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой женщина ударила ножом своего возлюбленного в грудь, в область сердца, передают в следкоме. Мужчина скончался сразу на месте происшествия.

По факту произошедшего в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемой в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Новости#Убийство#Алия Фатхиева#Происшествия
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