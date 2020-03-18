Адвокат убившего педофила Владимира Санкина из Уфы обратился к главе следкома
Шота Горгадзе просит взять дело под личный контроль руководителя Следственного комитета.
Адвокат Валерия Меладзе Шота Горгадзе на Facebook сообщил, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взят дело убийцы педофила из Уфы Владимира Санкина под свой личный контроль.
В своем сообщении Горгадзе заявил, что дело нужно изъять из Уфы и передать в главное управление. Так, по его мнению, расследование пройдет справедливо и «герой не станет подсудимым».
«Спасибо Владимиру Соловьеву за то, что помогает привлечь внимание общественности к делу Владимира Санкина из Уфы, а так же генеральному директору СЗАО "СКВО" Анне Касьяненко за неравнодушие и деятельное участие в судьбе Владимира Санкина (Анна взялась компенсировать расходы и оплачивать гонорар московских адвокатов, работающих над защитой Владимира Санкина)», – отметил адвокат в своем сообщении.
Напомним, дело Санкина стало резонансным благодаря своей двоякости. Владимира подозревают в убийстве педофила. Существуюет множество версия случившегося. Одна из которых – Владимир Санкин не только до смерти избил подозреваемого в педофилии, но и ограбил его. Напомним, что в результате «спасания» предполагаемый извращенец был забит уфимцем до смерти. Эта история вызвала бурю обсуждений: люди разделились на два лагеря – тех, для кого Санкин является героем, и тех, для кого он как минимум человек, превысивший пределы применения силы.