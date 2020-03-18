Адвокат убившего педофила Владимира Санкина из Уфы обратился к главе следкома

Адвокат Валерия Меладзе Шота Горгадзе на Facebook сообщил, что обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взят дело убийцы педофила из Уфы Владимира Санкина под свой личный контроль.

В своем сообщении Горгадзе заявил, что дело нужно изъять из Уфы и передать в главное управление. Так, по его мнению, расследование пройдет справедливо и «герой не станет подсудимым».

«Спасибо Владимиру Соловьеву за то, что помогает привлечь внимание общественности к делу Владимира Санкина из Уфы, а так же генеральному директору СЗАО "СКВО" Анне Касьяненко за неравнодушие и деятельное участие в судьбе Владимира Санкина (Анна взялась компенсировать расходы и оплачивать гонорар московских адвокатов, работающих над защитой Владимира Санкина)», – отметил адвокат в своем сообщении.