Житель Ленинградской области убил ножом трех человек

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Инцидент произошел в поселке Сельцо Тосненского района Ленинградской области накануне ночью.
Как сообщает Newia, в одной из квартир компания, куда входило несоклько человек, занималась распитием алкогольных напитуов.
«В процессе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, один мужчина накинулся с ножом на трех присутствовавших. При этом он нанес им большое число ножевых ранений в разные части тела», - сообщили в СУ СКР по региону.
В результате произошедшего трое потерпевших умерли, двое из них, которым было 36 и 39 лет, скончались на месте ЧП.
Подозреваемого, 29-летнего местного жителя, задержали. Ранее он уже имел судимость за преступления против собственности. Против него завели уголовное дело по статье, предполагающей убийство одного и более лиц.
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