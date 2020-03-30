Житель Ленинградской области убил ножом трех человек

Как сообщает Newia, в одной из квартир компания, куда входило несоклько человек, занималась распитием алкогольных напитуов.

«В процессе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, один мужчина накинулся с ножом на трех присутствовавших. При этом он нанес им большое число ножевых ранений в разные части тела», - сообщили в СУ СКР по региону.

В результате произошедшего трое потерпевших умерли, двое из них, которым было 36 и 39 лет, скончались на месте ЧП.