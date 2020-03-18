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Posted 18 марта 2020, 13:18

Published 18 марта 2020, 13:18

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии арбитражного управляющего задержали за экономическое преступление

В Башкирии арбитражного управляющего задержали за экономическое преступление

18 марта 2020, 13:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МВД по Башкирии сообщили, что задержали арбитражного управляющего и директора строительно-монтажной организации.

По данным ведомства, арбитражный управляющий заметил подозрительные перечисления на счет директора и других лиц. Позже выяснилось, что сделки были фиктивными, и управляющий подал в суд.

При встрече с руководителей организации он сказал, что может "закрыть глаза" за вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В случае отказа он также пригрозил дополнительными проверками. Директор на предложение согласился, а чтобы скрыть преступление они заключили фиктивный договора на оказание юридических услуг.

Подозреваемого задержали в результате с поличным прямо во время передачи денег. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Взятка#Деньги
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