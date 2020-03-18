В Башкирии арбитражного управляющего задержали за экономическое преступление

При встрече с руководителей организации он сказал, что может "закрыть глаза" за вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В случае отказа он также пригрозил дополнительными проверками. Директор на предложение согласился, а чтобы скрыть преступление они заключили фиктивный договора на оказание юридических услуг.