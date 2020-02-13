Начальника отдела комитета госэконадзора Ленобласти задержали по делу о взятках
Вчера, 16:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В отношении 41-летнего начальника одного из подразделений комитета государственного экологического надзора Ленинградской области возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Так, общая сумма взятки — шестьсот пятьдесят тысяч рублей.
Newia.ru пишут, что сотрудники правоохранительных органов задержали трех его предполагаемых посредников в возрасте 38, 44 и 58 лет. Согласно следственной версии, одиннадцатого февраля этого года подозреваемый получил через посредников взятку за снижение штрафа по административному материалу, которое находилось в его производстве, а также за оказание в дальнейшем «прикрытия» деятельности указанной организации.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых.
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