Лица Победы. Сергей Рогожников: Первым поднялся во время контратаки

В боях за село Цербаву товарищ Рогожников первым ворвался в село, когда противник перешел в контратаку, то товарищ. Рогожников личным примером воодушевил бойцов, и контратака была отбита. При форсировании реки Нейсе он первым переправился с бойцами через реку. Во время контратаки он первым поднялся и с криком «За Родину, за Сталина! Вперед!» контратака была отбита и плацдарм удержан. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».