Лица Победы. Владимир Блохин: Показал образцы мужества и отваги

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Блохин Владимир Анатольевич, 1922 года рождения

Из наградного листа:

«За период боевых действий 3-го самоходного артиллерийского дивизиона с 20.08.1944 года при прорыве сильно укрепленной полосы противника высоты 177 Яссы /Румыния/ проявил мужество и отвагу. Командуя орудием, уничтожил огнем из своей пушки 3 ПТО, 2 станковых пулемета, до 20 солдат противника, чем обеспечил выполнение поставленной задачи дивизиону. За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени.

За период боевых действий дивизиона с 20 марта по настоящие время товарищ Блохин показал образцы мужества и отваги. Благодаря его умелому командованию в бою, его батарея при малых потерях для себя, нанесла большой урон противнику за месяц боев. Было подбито 5 танков Т-4, 6 бронетранспортеров, уничтожено 10 автомашин с грузами, 5 полевых орудий и много пехоты противника.

20 апреля 1945 года в бою за город Пойсдорф его батарея первой ворвалась в город, где было уничтожено: 2 бронетранспортера, подавлен огонь 2 минометных батарей, уничтожено до роты пехоты противника.

В бою 24 апреля 1945 года товарищ Блохин первый на своей машине ворвался в деревню, увлекая личный состав своей батареи за собой. В этом бою батарея товарища Блохина уничтожила: 1 бронетранспортер, подавила огонь минометной батареи, уничтожила до 15 солдат и офицеров противника, чем обеспечила продвижение нашей наступающей пехоте.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красное Знамя».

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