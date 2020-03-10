Лица Победы. Халим Баширов: Уничтожил пулеметную точку и двух солдат противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Баширов Халим Ямильевич. 1924 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в бою за деревню Циркау-Германия 11 февраля 1945 года, огнем из ружья ПТР уничтожил одну пулеметную точку и двух солдат противника».

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