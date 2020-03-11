Лица Победы. Лябип Зарипов: Находясь в разведке, захватил двух немецких солдат

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Зарипов Лябип Акипович.1924 года рождения.

Из наградного листа:

«В бою 24 января 1945 года за населенный пункт на ближних подступах к городу Беутен, находясь в разведке, захватил двух немецких солдат и, рискуя жизнью, с находчивостью и смелостью пробрался к огневой позиции станкового пулемета противника и броском гранаты уничтожил состав расчета в количестве трех человек.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

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