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Лица Победы. Лябип Зарипов: Находясь в разведке, захватил двух немецких солдат

11 марта 2020, 06:00
Фото: Лица Победы / ВКонтакте
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Зарипов Лябип Акипович.1924 года рождения.

Из наградного листа:

«В бою 24 января 1945 года за населенный пункт на ближних подступах к городу Беутен, находясь в разведке, захватил двух немецких солдат и, рискуя жизнью, с находчивостью и смелостью пробрался к огневой позиции станкового пулемета противника и броском гранаты уничтожил состав расчета в количестве трех человек.

Фото: Лица Победы / ВКонтакте

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

Такие публикации будут выходить на нашем сайте ежедневно. Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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