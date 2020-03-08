Лица Победы. Вера Арзамасцева: Отражала контратаку противника с автоматом в руках

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Арзамасцева (Филимонова) Вера Николаевна. 1923 года рождения

Из наградного листа:

«Товарищ Филимонова Вера Николаевна в боях с немецкими захватчиками в районе деревни Борейшево проявила исключительную мужественность и храбрость. Товарищ Филимонова держала непрерывную связь по радио с бригадой. Когда же связь была нарушена, и противник двинулся в контратаку, товарищ Филимонова с автоматом в руках мужественно и храбро отбивала нападение врага.

В боях под деревней Старовелье товарищ Филимонова снова проявила храбрость: когда гитлеровцы в ста метрах находились от наблюдательного пункта товарищ Филимонова с автоматом в руках отражала контратаку противника.

За проявленное мужество и отвагу награждена медалью «За отвагу».

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