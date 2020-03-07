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С трупом по жизни: уфимец полмесяца прятал дома тело убитого приятеля

7 марта 2020, 07:23
Фото: pixabay.com
Подробности о преступлении сообщили в следкоме.

Накануне, 6 марта, стало известно, что в Уфе задержан 36-летний горожанин, который предположительно виновен в смерти мужчины, чей труп был найден в канализационном колодце. Напомним, его обезображенное дело было найдено в канализационном коллекторе ночью 4 марта.

Как отмечено в сообщении на сайте следкома, следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска совестными усилиями смогли оперативно вычислить вероятного убийцу.

По нению следствия, 21 февраля погибший вместе с подругой наведался в гости в квартиру к подозреваемому. Во время пьяного застолья мужчины повздорили, и хозяин квартиры забил гостя до смерти. Мужчина скончался на месте происшествия. После этого убийца почти две недели хранил тело убитого собутыльника у себя дома. Затем запах тления заставил его избавиться от тела.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Он заключен под стражу, следствие продолжается.

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