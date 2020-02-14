В Хабаровском крае убившего собаку хозяина приговорили к лишению свободы
14 февраля, 19:55ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жителя Хабаровского края приговорили к лишению свободы за гибель собаки.
Об этом стало известно 14 февраля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что 48-летний мужчина из села Некрасовка вышел на прогулку с двумя собаками - кавказской и немецкой овчарками. Он оставил животных без присмотра. В какой-то момент одна из его собак напала на породистого щенка, оставленного своим хозяином у магазина.
Владелец напавшей собаки узнал о случившемся и избил питомца. Овчарка скончалась от полученных травм.
Мужчина при задержании своей вины не отрицал. Суд лишил его свободы на три года и девять месяцев. Отбывать свое наказание виновный будет в колонии общего режима.
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