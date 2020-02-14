В Хабаровском крае убившего собаку хозяина приговорили к лишению свободы

Об этом стало известно 14 февраля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что 48-летний мужчина из села Некрасовка вышел на прогулку с двумя собаками - кавказской и немецкой овчарками. Он оставил животных без присмотра. В какой-то момент одна из его собак напала на породистого щенка, оставленного своим хозяином у магазина.

Владелец напавшей собаки узнал о случившемся и избил питомца. Овчарка скончалась от полученных травм.