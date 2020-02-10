Жителю Башкирии, убившему троих людей, вынесли приговор

Приговор 43-летнему мужчине вынесли в Давлекановском районном суде. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.6 ст.264 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый был лишен права управления автомобилем, в тот день он ехал со своими знакомыми на «Ладе Гранта». На подъезде к Давлеканово водитель выехал на встречу и опрокинул автомобиль в кювет, в результате чего трое пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.