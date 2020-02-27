В Башкирии известного рыбака убила родственница

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В селе Иглино Иглинского района республики простились с местным блогером Андреем Емелевым.
Об этом сообщает «КП-Уфа». Известно, что мужчина увлекался рыбалкой, вел блог о любимом занятии, а также занимался туризмом, ходил в походы. Сообщается, что молодого человека убила собственная родственница, вонзив в него нож.
Что стало причиной трагедии, не сообщается. Друзья, близкие, члены семьи вспоминают Емелева как о дружелюбном человеке с активной жизненной позицией. Андрей Емелев регулярно занимался организацией сплавов, различных туристических поездках.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей