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Певицу из Башкирии назвали женщиной года в Татарстане

7 марта 2020, 11:11
Фото: Инстаграм
Гузель Уразова вошла в число самых успешных представительниц прекрасного пола в соседнем регионе.

Портал «БИЗНЕС Online» в канун 8 Марта устроил традиционный конкурс среди женщин, наиболее успешных в разных сферах – политике, бизнесе, искусстве и спорте. В конкурсе приняли участие 15 претенденток. Голосовать за них было предложено читателям портала.

В числе номинанток оказаласьи 38—летняя певица из Башкирии Гузель Уразова, которую издание признало, безусловно, самой популяярной певицей в Татарстане.

Такой взлет популярности стал возможен во многом, благодаря не только певческому таланту певицы, но и ее активности в соцсетях. В ее «Инстаграме» - 460 тысяч подписчиков, а на канале YouTube - 90 тысяч. Гузель активно постит личные снимки, новости с концертов и из семейной жизни, дает полезные советы, делится рецептами и т.д.

Добавило популярности Уразовой также и то, что она в 2019 года не раз оказывалась в центре различных медийных историй. Чего только стоил конфликт с Радиком Юльякшиным из-за прав на песню «Красивая/Хороший», которая является хитом башкирской и татарской эстрады.

Надежным спутником Гузель Уразовой в творчестве и личной жизни является ее супруг Ильдар Хакимов, с которым она часто вместе выходит на сцену.

Для справки

На протяжении последних лет женщинами года становились помощнику президента РТ Наталии Фишман, управляющей ТЦ «Мега» Лиане Сиразетдиновой, профессору КФУ Нафисе Мингазовой. В этом году в конкурсе принимает участие юная звезда фигурного катания – 13-летняя Камила Валиева.

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