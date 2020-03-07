Певицу из Башкирии назвали женщиной года в Татарстане

Такой взлет популярности стал возможен во многом, благодаря не только певческому таланту певицы, но и ее активности в соцсетях. В ее «Инстаграме» - 460 тысяч подписчиков, а на канале YouTube - 90 тысяч. Гузель активно постит личные снимки, новости с концертов и из семейной жизни, дает полезные советы, делится рецептами и т.д.