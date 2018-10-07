Башкирский певец Элвин Грей обвиняет татарскую певицу Гузель Уразову в краже песни

Пост с обвинением коллегу по цеху Гузель Уразову Заслуженный артист Башкортостана Элвин Грей (Радик Юлъякшин) разместил в социальных сетях. В нем он сообщает, что татарстанская певица присвоила права на песню «Красивая, хороший», которую Радик сочинил вместе с Бабеком Мамедрзаевым, а после пригласил Уразову для записи дуэта.

В посте говорится, что Уразова перевела песню на татарский язык и продала права на нее. Элвин Грей просит Российское авторское сообщество Татарстана принять справедливое решение. А также Радик в своем посте вспоминает другую похожую историю, случившегося с ним и «скандально известным автором Гульнарой Рашитовой».

«Что там будет дальше я вам сообщу позже. Но чувствую, что там тоже уголовная статья. К сожалению реальность такова, что вокруг много недобросовестных личностей и приходиться защищаться и отстаивать свою правоту в судебных инстанциях. Больно это и грустно. .. Хочу сказать подведя итог этому. Коллеги, вы что творите то?», - пишет Юлъякшин (пунктуация и орфография автора сохранены).

После этого поста, Гузель Уразова, не выдержала и записала ответное видео, где она опровергает слова Радика.

Видео

«Радик, как ты мог? Это настоящий обман! Тем не менее, будь счастлив», — заявила татарская певица и сообщила, что не Радик, а они (Гузель и ее муж Ильдар Хакимов) пригласили Элвина Грея петь дуэтом.