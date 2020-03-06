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Как Василя Фаттахова, Земфира и другие певицы из Башкирии воспевали весну и любовь
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Как Василя Фаттахова, Земфира и другие певицы из Башкирии воспевали весну и любовь

6 марта, 12:45Татьяна МайороваФото: ВКонтакте