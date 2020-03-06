Как Василя Фаттахова, Земфира и другие певицы из Башкирии воспевали весну и любовь

В канун первого и самого красивого весеннего праздника предлагаем в подарок нашим прекрасным читательницам восемь прекрасных песен в исполнении восьми талантливых певиц, рожденных в Башкирии.
Трагическая судьба этой красивой женщины не оставляет равнодушным никого. Василя Фаттахова ушла из жизни на взлете своей творческой карьеры, полная планов и надежд. Она скончалась 26 января из-за осложнения после рождения ребенка. Врачи рекомендовали певице больше не рожать, однако она очень хотела подарить мужу дочку. После смерти Васили ее коллеги по цеху решили осуществить ее мечту — провести фестиваль «Язлар саен» («Каждую весну»), но теперь уже в память о ней. «Язлар саен» — это одна из самых красивых и душевных песен в исполнении Васили Фаттаховой.
Девочка-скандал, которые в конце 90-х годов вылетела из Уфы, как птенец из ставшего ему слишком тесным гнезда, давно уже оперилась и летает где-то высоко, снисходительно взирая на российскую эстраду и иногда залетая ненадолго в Башкирию. Судьба Земфиры полна как творческих взлетов, так и печальных событий, она лишилась трагически погибшего брата, похоронила отца и маму. На сегодняшний день ее самым близким человеком является актриса и режиссер Рената Литвинова. Песни Земфиры, спетые ее сильным красивым голосом, приводят слушателей в неописуемый восторг, либо вводят в ступор, стоит лишь вдуматься в смысл изреченных фраз. Среди них много песен о любви. Песня «Любовь как случайная смерть» стала любимой для многих слушателей.
Алсу Сафина родилась в Татарстане, но жители Башкирии могут с полным правом считать ее и своей землячкой, тем более, что в прошлом году её удостоили звания народной артистки Башкортостана. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. До поры до времени Алсу не выводили в свет и интриговали аудиторию окружавшей юную артистку тайной. Потом Алсу повзрослела и уже осознанно выбрала карьеру певицы. Правда, после замужества она посвятила себя семье и стала выступать гораздо меньше. История Алсу — сказка о прекрасной принцессе, мечта для многих девочек, как и ее песни (особенно первые из них). Песня «Весна» — воплощенная мечта о красивой любви.
Хания Фархи родилась в Башкирии, а впоследствии стала любимой певицей как в нашей республике, так и в Татарстане. Так получилось, что умерла Хания тоже в Башкирии в возрасте 57 лет в результате отрыва тромба и сердечного приступа, когда навещала свою 87-летнюю мать в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района. Она всегда говорила, что прожила очень счастливую жизнь, состоявшись и как певица, и как жена и мать. Хания Фархи была дважды замужем, родила двух дочерей. В клипе на песню «Последняя любовь» использовано видео из семейного архива певицы. В главной мужской роли — Габдулхай Биктагиров, муж Хании Фархи и руководитель ансамбля Байрам.
Уроженка небольшого села Киргиз-Мияки поет на одной сцене со звездами мировой оперы. Артистка стала первой в мире, кого взяли на стажировку в лондонскую Королевскую оперу «Ковент-Гарден» в двадцать лет. Журналисты часто называют Айгуль Ахметшину «башкирской Золушкой» — и не только потому, что она дебютировала на международной арене в роли любимой сказочной героини в одноименной опере Россини. Главным сокровищем девушку все же наградила щедрая природа родного края, подарив исключительный, довольно редкий голос — колоратурное меццо-сопрано, отличающееся особым, «бархатным» тембром. Хорошо знакомая всем ария Кармен о любви — отличное тому подтверждение.
Ее голос сравнивают со звучанием скрипки Страдивари и называют «золотым сопрано Башкирии». К тридцати годам уфимка успела завоевать несколько престижных наград, в том числе и национальную театральную премию «Золотая маска», а также стать одной из самых востребованных российских оперных певиц за рубежом. Диляра нередко выступает на самых престижных площадках российской столицы. В репертуаре певицы самые разные партии — на сцене Башкирского театра оперы и балета она поет и русскую классику. Звездным часом Диляры стал мастер-класс очень известной певицы из Великобритании Деборы Йорк. Диляра совершенно не была готова петь и ожидала поток критики в свой адрес, но Дебора Йорк ей даже особых замечаний не сделала, а стала расспрашивать девушку: откуда она, у кого училась. А спустя всего немного времени мало кому известная двадцатипятилетняя уфимка уже пела на одной сцене со звездами мировой оперы. Предлагаем в ее исполнении партию Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно.
Гульназ Асаева — дочь Лилии Биктимировой, известной артистки, певицы Башкирии. Родилась в очень музыкальной семье. Ее часто связывали романтическими отношениями с Радиком Юльякшиным, но сама Гульназ всегда говорила, что они с Радиком только друзья. Слова этой песни о любви — неслучившейся, обманутой, но желанной. Ее называют соловьем татарской эстрады, чей голос звучит как горный ручей. Одна из самых проникновенных песен в исполнении Гульназ Асаевой называется «Мине онытырга момкин тугел» (в переводе на русский язык — «Не забывайте меня»).
В феврале этого года заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Гузель Уразова собрала полную «Уфу-Арену» на шоу «Гузель». А это, между прочим, около 8 тысяч зрителей. Судя по всему, крупный медийный скандал, связанный с шуткой о мертвой кошке на дороге, на любовь зрителя к артистке не повлиял. Гузель Уразова сегодня, пожалуй, смело может называть себя главной татаро-башкирской звездой, успешно совмещающей музыкальную карьеру, гастроли и воспитание трех детей. Благо семья почти все время вместе — старшая дочь уже выступила на большой сцене, а творческий дуэт с супругом Ильдаром Хакимовым закрепился на целые десятилетия. Название пенсии «Яшэгез мэхэбэттэ» переводится, как «Живите в любви».