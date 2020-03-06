Как Василя Фаттахова, Земфира и другие певицы из Башкирии воспевали весну и любовь

Диляра Идрисова

Ее голос сравнивают со звучанием скрипки Страдивари и называют «золотым сопрано Башкирии». К тридцати годам уфимка успела завоевать несколько престижных наград, в том числе и национальную театральную премию «Золотая маска», а также стать одной из самых востребованных российских оперных певиц за рубежом. Диляра нередко выступает на самых престижных площадках российской столицы. В репертуаре певицы самые разные партии — на сцене Башкирского театра оперы и балета она поет и русскую классику. Звездным часом Диляры стал мастер-класс очень известной певицы из Великобритании Деборы Йорк. Диляра совершенно не была готова петь и ожидала поток критики в свой адрес, но Дебора Йорк ей даже особых замечаний не сделала, а стала расспрашивать девушку: откуда она, у кого училась. А спустя всего немного времени мало кому известная двадцатипятилетняя уфимка уже пела на одной сцене со звездами мировой оперы. Предлагаем в ее исполнении партию Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно.