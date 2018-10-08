Элвин Грей записал видеоответ Гузель Уразовой: “Слезы, эмоции тут не к месту”

Накануне вспыхнула ссора между двумя суперзвездами башкирско-татарской эстрады – Элвином Греем и Гузель Уразовой. Радик Юльякшин обвинил певицу в краже песни. Гузель Уразова ответила на это сообщение довольно эмоциональным видеообращеним. Певица была вся в слезах и заявила, что она не виновата, а песня “Красивая, хороший” на самом деле принадлежит ей.

Сегодня Элвин Грей выложил в своем инстаграм небольшое видео, которое и стало своеобразным ответом на предыдущее видео Уразовой. В нем он говорит, что песня “Красивая, хороший” изначально принадлежит Бабеку Мамеджанову, который написал ее 2014 году. Затем, в 2016 году Элвин Грей изготовил аранжировку. Далее они пригласили Гузель Уразову спеть дуэтом. И лишь недавно они выяснили, что песня зарегистрирована на имя последней.

Видео

Элвин также объясняет, почему именно им важен вопрос авторства.

- Как вы знаете, мы создали лейбл “Elvin Grey”. Юристы нашего лейбла объяснили, что один автор без ведома другого не может зарегистрировать песню. Как вы это сделали и зачем? – говорит молодой человек.