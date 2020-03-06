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Posted 6 марта 2020, 10:15

Published 6 марта 2020, 10:15

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

«Мы о вас думаем всегда»: глава Башкирии поздравил женщин с праздником

«Мы о вас думаем всегда»: глава Башкирии поздравил женщин с праздником

6 марта 2020, 10:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Праздник
Радий Хабиров в честь празднования Международного женского дня поздравил женщин с праздником и вручил госнаграды.

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в конгресс-холле «Торатау» наградил почетными грамотами женщин, которые особо отличились в профессии. В своей поздравительной речи руководитель региона отметил, что гордится каждый жительницей республики и совместно с властями старается создать условия для каждой женщины.

«Искренне, от души поздравляю вас с приходом весны и наступающим Международным женским днём! И говорю всем вам огромное, искреннее спасибо! Именно вы, женщины, делаете этот мир прекраснее, совершеннее, счастливее», – выступил он.

Радий Хабиров наградил общественников, женщин, которые совершили героические поступки и тех, кто внес вклад в образование и медицину.

«Мы о вас думаем всегда, даже на работе.Желаю вам счастья, здоровья, благополучия! Хочу, чтобы вы были любимы и сами любили! Будьте счастливы!», – заключил он.

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