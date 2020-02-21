Март порадует жителей Башкирии праздниками и дополнительным выходным днем

Начало марта для жителей Башкирии будет связано не только с празднованием Международного женского дня, но и с дополнительным выходным днем. Об этом сообщили в минтруда России.

Поскольку 8 марта выпадает на воскресенье, такой праздничный выходной решено перенести на следующий будний день – 9 марта, который, соответственно, тоже станет выходным.