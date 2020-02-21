Март порадует жителей Башкирии праздниками и дополнительным выходным днем
21 февраля, 15:08ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили в минтруда России.
Начало марта для жителей Башкирии будет связано не только с празднованием Международного женского дня, но и с дополнительным выходным днем. Об этом сообщили в минтруда России.
Поскольку 8 марта выпадает на воскресенье, такой праздничный выходной решено перенести на следующий будний день – 9 марта, который, соответственно, тоже станет выходным.
При этом вопреки другой традиции рабочий день в пятницу сокращаться на один час не будет.
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