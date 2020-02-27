В Башкирии появится новый праздник 13 ноября

В этот день решением депутатов Госсобрания республики решено отмечать День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Сегодня, 27 февраля, на очередном заседании Госсобрания — Курултая республики депутаты приняли решение о внесении памятного дня 13 ноября. В этот день решено чествовать воинов Башкирской кавалерийской дивизии.
Ранее глава Башкирии вручил первые ордена имени генерала Шаймуратова.
Первые ордена имени генерала Миннигали Шаймуратова – легендарного предводителя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии были вручены двум ветеранам Великой Отечественной войны.
Мугин Нагаев прошел войну в качестве командира взвода противотанковых орудий Башкавдивизии. Радий Хабиров погостил дома у ветерана на улице Муксинова в Уфе.
Второй ветеран, награжденный орденом, сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны. Габдулхай Зарипов в составе легендарной кавалерийской дивизии прошел путь от обороны столицы России до взятия Берлина.