В Башкирии появится новый праздник 13 ноября

Сегодня, 27 февраля, на очередном заседании Госсобрания — Курултая республики депутаты приняли решение о внесении памятного дня 13 ноября. В этот день решено чествовать воинов Башкирской кавалерийской дивизии.

Ранее глава Башкирии вручил первые ордена имени генерала Шаймуратова.

Первые ордена имени генерала Миннигали Шаймуратова – легендарного предводителя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии были вручены двум ветеранам Великой Отечественной войны.

Мугин Нагаев прошел войну в качестве командира взвода противотанковых орудий Башкавдивизии. Радий Хабиров погостил дома у ветерана на улице Муксинова в Уфе.