Женщина в Башкирии попыталась спастись от нападавшего на нее с ножом мужа в кафе

Posted 5 марта 2020, 13:12
Published 5 марта 2020, 13:12
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
В Салаватском районе конфликт супругов из Челябинской области чуть не привел к трагедии. Ссора между мужем и женой началась на почве ревности в автомобиле возле придорожного кафе.
В гневе мужчина вытащил нож и начал угрожать убийством. Испугавшись супруга выбежала из автомобиля и двинулась в сторону кафе, по дороге успев сделать звонок в полиции и крикнуть в трубку, что ее хотят убить.
По информации издания «На земле Салавата», на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.