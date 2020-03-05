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Posted 5 марта 2020, 13:12

Published 5 марта 2020, 13:12

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Женщина в Башкирии попыталась спастись от нападавшего на нее с ножом мужа в кафе

Женщина в Башкирии попыталась спастись от нападавшего на нее с ножом мужа в кафе

5 марта 2020, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Она успела позвонить в полицию, что помогло спасти жизнь.

В Салаватском районе конфликт супругов из Челябинской области чуть не привел к трагедии. Ссора между мужем и женой началась на почве ревности в автомобиле возле придорожного кафе.

В гневе мужчина вытащил нож и начал угрожать убийством. Испугавшись супруга выбежала из автомобиля и двинулась в сторону кафе, по дороге успев сделать звонок в полиции и крикнуть в трубку, что ее хотят убить.

По информации издания «На земле Салавата», на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.

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