Китай и Российская Федерация – главные угрозы для США

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Американская контрразведка представила стратегию своей работы на 2020 – 2022 годы. Россия и Китай оказались в списке основных угроз безопасности штатов.
В докладе отмечено, что число противников США в мире растет. Однако среди них выделяются Китай и Россия, имеющие широкий спектр современных разведывательных мощностей.
В числе прочих угроз названы Северная Корея, Иран, Куба, движение «Хезболла», запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида». Кроме этого в список угроз попали транснациональные преступные сообщества, пишет RT.
Как отмечается в документе, угрожающие Америке структуры используют сложное оборудование, способное воздействовать на довольно широкий круг уязвимостей.
Что касается целей зарубежных разведывательных органов, то ими, по мнению авторов доклада, являются финансовые организации, секретные лаборатории, различные предприятий и другие структуры.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей