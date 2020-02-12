Китай и Российская Федерация – главные угрозы для США

В докладе отмечено, что число противников США в мире растет. Однако среди них выделяются Китай и Россия, имеющие широкий спектр современных разведывательных мощностей.

В числе прочих угроз названы Северная Корея, Иран, Куба, движение «Хезболла», запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида». Кроме этого в список угроз попали транснациональные преступные сообщества, пишет RT.

Как отмечается в документе, угрожающие Америке структуры используют сложное оборудование, способное воздействовать на довольно широкий круг уязвимостей.