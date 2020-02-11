Трамп планирует выделить $700 млн на борьбу с российской угрозой

В опубликованном администрацией Трампа бюджете на следующий год есть статья о противодействии России. На эти цели Белый дом запланировал $0,7 млрд. Средства пойдут на «укрепление общей безопасности» и защиту территорий стран-партнеров США.

Также деньги будут потрачены на убеждение союзников США отказаться от военной техники и оборудования, произведенных в России. Третья статья расходов – исправление слабых с макроэкономической точки зрения мест у государств-партнеров, которыми может воспользоваться власть России.