Трамп планирует выделить $700 млн на борьбу с российской угрозой
11 февраля, 20:34В миреФото: Kremlin.ru
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Белый дом предлагает выделить из бюджета 2021 года $700 млн на противостояние российскому влиянию.
В опубликованном администрацией Трампа бюджете на следующий год есть статья о противодействии России. На эти цели Белый дом запланировал $0,7 млрд. Средства пойдут на «укрепление общей безопасности» и защиту территорий стран-партнеров США.
Также деньги будут потрачены на убеждение союзников США отказаться от военной техники и оборудования, произведенных в России. Третья статья расходов – исправление слабых с макроэкономической точки зрения мест у государств-партнеров, которыми может воспользоваться власть России.
Еще $24 млн получит Global Engagement Center, на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, сообщает rns.online.
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