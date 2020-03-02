В Уфе 21-летний парень был сильно избит за шум во дворе

Posted 2 марта 2020, 03:43
Published 2 марта 2020, 03:43
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
По данным ведомства, на пострадавшего напал 44-летний мужчина за шум во дворе в Сипайлово. Молодой человек находился в беспокойной компании, которая отдыхала в позднее время в минувшие выходные.
Между нападавшим и 21-летним потерпевшим возник конфликт, во время которого мужчина ударил второго несколько раз. В результате парень попал в больницу с множественными телесными повреждениями, у него медики констатировали черепно-мозговую травму и гематомы лица.
Напавшего задержали по горячим следам, пока что против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, степень тяжести еще предстоит определить.