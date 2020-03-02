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Posted 2 марта 2020, 03:43

Published 2 марта 2020, 03:43

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе 21-летний парень был сильно избит за шум во дворе

В Уфе 21-летний парень был сильно избит за шум во дворе

2 марта 2020, 03:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В МВД по Башкирии сообщили, что напавший уже задержан.

По данным ведомства, на пострадавшего напал 44-летний мужчина за шум во дворе в Сипайлово. Молодой человек находился в беспокойной компании, которая отдыхала в позднее время в минувшие выходные.

Между нападавшим и 21-летним потерпевшим возник конфликт, во время которого мужчина ударил второго несколько раз. В результате парень попал в больницу с множественными телесными повреждениями, у него медики констатировали черепно-мозговую травму и гематомы лица.

Напавшего задержали по горячим следам, пока что против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, степень тяжести еще предстоит определить.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Избиение
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