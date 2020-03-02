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Posted 2 марта 2020, 04:49

Published 2 марта 2020, 04:49

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В 13-й больнице Уфы опровергли данные о высокой радиации

В 13-й больнице Уфы опровергли данные о высокой радиации

2 марта 2020, 04:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По словам главного врача, радиационный фон находится в норме.

Руководитель больницы №13 Булат Гарифуллин,решил выступить с этим заявлением в эфире Башкирского спутникового телевидения после распространившейся информации, которая через соцсети просочилась в СМИ,

В минувшую пятницу известность получил ролик одного из пациента больницы, где он показывает данные прибора, сообщающих о том, что уровень радиации в кабинете КТ выше нормы в десять раз. Позже об этом написал портал Proufu.ru, сравнив этот случай с аварией на Чернобыльской АЭС.

Главный врач больницы сообщил также, что совсем недавно в кабинете проводили проверку сотрудники независимого федерального Центра гигиены и эпидемиологии. Исследование проводилось в течение дня, замеры были сделаны во всех шести плоскостях. По предварительным результатам экспертизы, обстановка в норме, отметил Гарифуллин.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Больница#Врач#Больницы
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