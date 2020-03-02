В 13-й больнице Уфы опровергли данные о высокой радиации

В минувшую пятницу известность получил ролик одного из пациента больницы, где он показывает данные прибора, сообщающих о том, что уровень радиации в кабинете КТ выше нормы в десять раз. Позже об этом написал портал Proufu.ru, сравнив этот случай с аварией на Чернобыльской АЭС.