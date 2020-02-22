Девочку с деформированным лицом выписали из больницы после операции в Уфе

Накануне, 21 февраля, стало известно, что из уфимской больницы врачи выписали маленькую Софию Гизатуллину, которая в последние полгода стала широко известна как девочка с деформированным лицом, которую отказывались брать в садик в Стерлитамакском районе.

Напомним, девочка родилась с большим числом аномалий – у нее была деформирована голова, срослись пальцы на руках и ногах, а на лице – так называемая волчья пасть.

После того, как о девочке высказался глава Башкирии, малышка попала в центр чиновничьего внимания, семье помогли улучшить жилищные условия, а девочку бесплатно отправляли в Израиль на обследование. Однако за границей в лечением не сложилось, врачи не решились исправлять фору черепа, опасаясь осложнений. Теперь Софии решили помочь медики из Уфы.

- Хирурги провели сложную операцию на нёбе, ликвидировали расщелину, из-за которой София не могла нормально кушать. Позднее девочку ждут операции на руках и ногах, - сообщили в пресс-службе минздрава РБ.