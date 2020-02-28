В Башкирии создадут больницы для больных коронавирусом
28 февраля, 21:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Планируется переквалифицировать две больницы – в Нефтекамске и Салавате.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Деньги на переквалификацию больниц правительством уже выделены, сумма не уточняется. Зараженные после сдачи анализов будут направлены туда на карантин, передает UfaTime.ru со ссылкой на собственный источник.
Издание также сообщает, что в минздраве информацию не подтвердили, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре комментарий получить не удалось.
Тем временем, пока что больных коронавирусом на территории Башкирии нет.
Медиакорсеть также ранее сообщала, что в настоящий момент от имени МЧС стали поступать звонки на предприятия с предложением вывесить объявления о коронавирусе и покупкой нормативной продукции. Однако с МЧС эти звонки никак не связаны.
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