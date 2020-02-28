В Башкирии создадут больницы для больных коронавирусом

Деньги на переквалификацию больниц правительством уже выделены, сумма не уточняется. Зараженные после сдачи анализов будут направлены туда на карантин, передает UfaTime.ru со ссылкой на собственный источник.

Издание также сообщает, что в минздраве информацию не подтвердили, пояснив, что все мероприятия по карантину находятся в поле ответственности Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре комментарий получить не удалось.

Тем временем, пока что больных коронавирусом на территории Башкирии нет.