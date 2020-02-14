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Posted 14 февраля 2020, 07:40

Published 14 февраля 2020, 07:40

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В России сократились продажи дешевых лекарств

В России сократились продажи дешевых лекарств

14 февраля 2020, 07:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В частности, сократились продажи медикаментов стоимостью ниже 50 рублей.

Обзор аптечного рынка показал, что в 2019 году россияне купили единиц товара на 2,5% меньше и заплатили за это на 0,5% меньше, чем в 2018-м. При этом доля таких покупок остается самой существенной — 37,1% (в 2012 году она составляла 53,1%).

Эксперты отмечают, что данные не говорят об изменении потребительских привычек россиян. Дело в том, что обычные лекарства, которые принято покупать, стали дороже 50 рублей. Одна упаковка лекарственного средства в среднем стоит в России 200 рублей. Как сообщают аналитики, всего за минувший год подорожали зеленка и бромгексин — соответственно на 18% и 20%, на 10% вырос в цене парацетамол.

Ранее сообщалось, что ФАС может получить контроль розничных цен на все медикаменты — соответствующий законопроект будет внесен Госдуму в ближайшее время. Инициатива направлена на защиту населения от скачков цен на медикаменты. На сегодняшний день под контролем ФАС находится стоимость только жизненно важных лекарств, 735 наименований из десятков тысяч.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение#Лекарства#Цены на лекарства
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