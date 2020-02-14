В России сократились продажи дешевых лекарств

Обзор аптечного рынка показал, что в 2019 году россияне купили единиц товара на 2,5% меньше и заплатили за это на 0,5% меньше, чем в 2018-м. При этом доля таких покупок остается самой существенной — 37,1% (в 2012 году она составляла 53,1%).