В Башкирии возобновились поиски 27-летнего парня, который пропал около полугода назад

27-летний житель Уфы, по данным волонтеров «Поиск детей в Башкортостане», пропал 15 июля. Вот уже более шести месяцев о нем нет никакой информации.
Поисковики напомнили его данные, чтобы уфимцы, гости столицы и жители республики могли обратить внимание, если что-то увидят или заметят.
Приметы: рост 168 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет в коричневую кофту, синие джинсы, темно-синие кеды, коричневую бейсболку.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19.