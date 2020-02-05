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В Башкирии возобновились поиски 27-летнего парня, который пропал около полугода назад

5 февраля 2020, 05:12
Фото: "Поиск детей - Уфа"
Марсель Баширин ушел из дома летом и не вернулся.

27-летний житель Уфы, по данным волонтеров «Поиск детей в Башкортостане», пропал 15 июля. Вот уже более шести месяцев о нем нет никакой информации.

Поисковики напомнили его данные, чтобы уфимцы, гости столицы и жители республики могли обратить внимание, если что-то увидят или заметят.

Приметы: рост 168 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в коричневую кофту, синие джинсы, темно-синие кеды, коричневую бейсболку.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19.

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