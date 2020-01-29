Жена Артема Мазова из Уфы, пропавшего с двумя сыновьями, вновь попросила о помощи

Сегодня, 29 января, уфимка Эльмира Мазова опубликовала на своей странице ВКонтакте запись, которая тут же вызвала много откликов и перепостов.

Эльмира сообщила, что до сих пор нет обнадеживающих новостей о ее 37-летнем муже и сыновьях-подростках, исчезнувших еще 26 октября. Женщина попросила снова помочь в поисках всех, кто может располагать информацией о пропавших, и поблагодарила всех, кто ее морально поддерживает всё это время.