В Башкирии пропавшего 24-летнего парня с инсулинозависимостью нашли мертвым

О том, что пропавший сын найден мертвым сообщила его мама Альмира, передает «КП-Уфа». Женщина рассказала журналистам, что Кирилла нашли на крыше дома, на его теле обнаружили следы побоев, сам он лежал в неестественной позе.
Поиски пропавшего начались 27 декабря 2019 укола, у парня была инсулинозависимость, из-за которой для выживания уфимцу требовалось по четыре укола в день. Медиакорсеть писала, что его мама высказывала подозрения, что сын попал в беду.
В настоящий момент место происшествия оцепили полицейские, пока что следов не найдено. По одной из версий, после убийства тело могли перенести. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.