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В Башкирии пропавшего 24-летнего парня с инсулинозависимостью нашли мертвым

5 февраля 2020, 06:01
Фото: Вконтакте
Кирилл Павловский пропал 27 декабря, его нашли на крыше дома.

О том, что пропавший сын найден мертвым сообщила его мама Альмира, передает «КП-Уфа». Женщина рассказала журналистам, что Кирилла нашли на крыше дома, на его теле обнаружили следы побоев, сам он лежал в неестественной позе.

Поиски пропавшего начались 27 декабря 2019 укола, у парня была инсулинозависимость, из-за которой для выживания уфимцу требовалось по четыре укола в день. Медиакорсеть писала, что его мама высказывала подозрения, что сын попал в беду.

В настоящий момент место происшествия оцепили полицейские, пока что следов не найдено. По одной из версий, после убийства тело могли перенести. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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